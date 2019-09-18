В Петербурге прошла одна из первых церемоний вручения дипломов офлайн

Выпускники лично смогли забрать свои дипломы. При этом на вручении соблюдались все меры безопасности: обязательное ношение масок, перчаток, строгий график выдачи документов.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС одним из первых вузов в Петербурге организовал церемонию вручения дипломов в режиме офлайн. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Выпускники лично смогли забрать свои дипломы. При этом на вручении соблюдались все меры безопасности: обязательное ношение масок, перчаток, строгий график выдачи документов.

Торжественные церемонии прошли на территории учебных корпусов института. Сотрудники деканатов встретили выпускников в защитных масках, дипломы передавали выпускникам бесконтактным способом.

Дипломы о высшем образовании в 2020 году получат более 1460 студентов РАНХиГС.

По информации Piter.TV, подобным способом в режиме офлайн свои дипломы об окончании университета получили студенты и нескольких других вузов Санкт-Петербурга.

Ранее выпускники Выборгского филиала РАНХиГС получили дипломы о высшем образовании.

Фото: пресс-служба Северо-Западного институт управления РАНХиГС