На подмостках Петербурга прошла мировая премьера балета "Дракула"

Представление создавали более 200 человек.

Мировая премьера балета "Дракула. Начало" по мотивам знаменитого произведения Брэма Стокера состоялась в БКЗ "Октябрьский" в четверг.

Спектакль синтезирует в себе классический танец, мюзикл, театр и кинематограф. Над балетом работали режиссер Алексей Голубев и заслуженный артист России Иван Васильев, исполнивший в нем главную роль. В представлении задействованы ведущие солистки Большого театра Кристина Кретова и Мария Виноградова, а также финалист вокального шоу "Голос" Ладислав Бубнар.

Зрителям представили масштабные батальные сцены, продуманные до мельчайших деталей. С помощью 3D-технологий зал переносился из одного века в другой.

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Фото: kremlinpalace.org, vasiliev.art / Instagram