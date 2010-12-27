Французский модельер привезет в Петербург свое эпатажное шоу

Специально для показа в России в шоу внесли изменения.

Модельер Жан-Поль Готье приедет в январе в Петербург с костюмированным представлением Fashion Freak Show. Об этом рассказала пресс-служба компании Euroshow Promoter, которая организует гастроли.

Шоу пройдет в БКЗ "Октябрьский" с 31 января по 2 февраля. Гастроли дизайнер хочет открыть лично. В эпатажный сценический проект включены наряды из коллекции Готье "Русский конструктивизм". Всего в шоу участвуют 200 костюмов.

Показ также пройдет в Москве с 6 февраля.

Ранее мы сообщали, что хореограф Мигель приехал в Петербург для проведения мастер-классов.

Фото: FASHION FREAK SHOW. Готье. СПб и Москва / VK