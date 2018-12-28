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Мигель: "Танцовщики в Петербурге более приближены к искусству"

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Хореограф приехал в Петербург, чтобы провести мастер-класс в танцевальной школе.

В Петербурге открылась танцевальная школа ProТанцы, креативным продюсером которой стал наставник шоу "Танцы" Мигель. Он рассказал, чем танцовщики из Петербурга отличаются от московских.

"Я сюда приехал в 1999 году первый раз работать, мне казалось, что это каста танцовщиков, которая обладает невероятным вкусом. Их исполнение по-любому отличается от московского, тем что они тоньше к этому подходят. Мне кажется, что они более приближенные к искусству". 

Мигель, хореограф

В декабре школа ProТанцы научит маленьких петербуржцев танцевать на открытых мастер-классах.

Видео: Piter.TV

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Категории: Картина дня, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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