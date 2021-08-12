Петербуржцы сняли звездный дождь на острове Котлин

Персеиды – метеорный поток, который проходит ежегодно в августе со стороны созвездия Персея.

В Петербурге ночью прошёл звёздный дождь. Метеорный поток Персеиды на фоне Большой Медведицы на острове Котлин запечатлела Наталья Крапкина. Видео опубликовали сегодня на YouTube-канале "Aurora Hunters".

С полуночи и почти до рассвета. Метеоры сыпались с разной периодичностью, но самые яркие запечатлеть, увы, не удалось, они пролетели в другой части неба. Aurora Hunters

Персеиды – метеорный поток, который проходит ежегодно в августе со стороны созвездия Персея. Метеорный поток Персеиды также можно увидеть 14 августа.

Видео: YouTube / Aurora Hunters