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Петербуржцы сняли звездный дождь на острове Котлин

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Персеиды – метеорный поток, который проходит ежегодно в августе со стороны созвездия Персея.

В Петербурге ночью прошёл звёздный дождь. Метеорный поток Персеиды на фоне Большой Медведицы на острове Котлин запечатлела Наталья Крапкина. Видео опубликовали сегодня на YouTube-канале "Aurora Hunters".

С полуночи и почти до рассвета. Метеоры сыпались с разной периодичностью, но самые яркие запечатлеть, увы, не удалось, они пролетели в другой части неба.

Aurora Hunters

Персеиды – метеорный поток, который проходит ежегодно в августе со стороны созвездия Персея. Метеорный поток Персеиды также можно увидеть 14 августа.

Видео: YouTube / Aurora Hunters

Теги: звездопад, звезды
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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