В Петербурге прошел велопробег "Приморская восьмерка"

Среди участников велопробега был глава администрации Приморского района Николай Цед.

В субботу, 28 августа, в Приморском районе Петербурга прошел велопробег "Приморская восьмерка". Об этом сообщают "Невские новости".

Дистанция гонки составила 8 километров. Участники стартовали в 09:30 на улице Савушкина, преодолев велотрассу по Планерной, Долгоозерной, Парашютной улицам и Маршала Новикова. В парке "Озеро Долгое" гонщики финишировали.

После этого организаторы устроили традиционную лотерею: разыграли призы по номеркам, которые выдали в начале гонки.

Многие участники были удивлены тем, что в гонке в этом году приняли участие небольшое количество человек. Они отмечают, что в прошлые года было больше людей. Среди участников велопробега был глава администрации Приморского района Николай Цед.

Создаем вместе праздник, хорошее настроение, знакомимся, получаем удовольствие, катим по нашему Приморскому району без транспорта, без автомобилей, одни, на велосипеде. Об этом же можно только мечтать! — поделился Николай Цед.

Ранее во время гонки "Балтийский ветер" состоится заплыв на призы администрации МО "Выборгский район".

Фото: Вконтакте / Велопробег Приморская восьмёрка – 2021