В Петербурге прошел праздник казачества для детей и школьников

Праздник прошел в Приморском районе.

В воскресенье, 6 сентября, казаки провели праздник для детей на территории казачьего стана "Хутор Приморский", который находится в Приморском районе.

Взрослые казаки поделились опытом и показали свое мастерство, чтобы подрастающее поколение видело, к чему нужно стремиться, а маленькие казачата садятся в седло после того, как благословит священник. Отмечается, что мероприятие было приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, после которой 268 казаков-кавалеристов стали героями Советского Союза.

Ранее мы писали, что в Петербурге начались съемки фильма "Нахимовцы".

Фото: "Невские Новости"