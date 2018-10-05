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В Петербурге прошел праздник казачества для детей и школьников
Сегодня, 22:06
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smirenny

В Петербурге прошел праздник казачества для детей и школьников

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Праздник прошел в Приморском районе.

В воскресенье, 6 сентября, казаки провели праздник для детей на территории казачьего стана "Хутор Приморский", который находится в Приморском районе.

Взрослые казаки поделились опытом и показали свое мастерство, чтобы подрастающее поколение видело, к чему нужно стремиться, а маленькие казачата садятся в седло после того, как благословит священник. Отмечается, что мероприятие было приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, после которой 268 казаков-кавалеристов стали героями Советского Союза. 

Ранее мы писали, что в Петербурге начались съемки фильма "Нахимовцы".

Фото: "Невские Новости"

Теги: казаки, праздник казачества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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