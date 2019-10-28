Минприроды хочет привлечь казаков к обеспечению экологической безопасности

Работа будет волонтерской.

Минприроды собирается привлечь казачьи отряды к охране лесов, обеспечению экологической безопасности на особо охраняемых территориях, а также к патрулированию во время ЧС. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Решение мотивировано тем, что казачьи организации и так занимаются подобной деятельностью на общественных началах, поэтому они знакомы с работой и могут серьезно помочь сотрудникам профильных ведомств.

Эксперты считают, что на первый взгляд инициатива выглядит позитивно, однако эффект от эти мер, возможно, будет временным.

В лесники и инспекторы люди не идут по простой причине – платят им копейки, а работа тяжелая. Да еще и опасная: браконьеры вооружены, и могут не только сопротивляться, но и подать в суд на не слишком юридически защищенного инспектора. отметили эксперты.

Если раньше казаки занимались общественно полезным делом в свободное время, то теперь они станут низкооплачиваемыми работниками на постоянной основе. Это может привести к тому, что желание помогать исчезнет. В связи с этим встает вопрос: а не проще ли было сразу платить достойные деньги сотрудникам лесоохраны, сохраняя в отрасли специалистов и фанатов своего дела?

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