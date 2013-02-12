В Петербурге прошел Балтийский марафон "Белые ночи"

В воскресенье, 20 июня, В Петербурге завершился массовый Балтийский трейл "Белые ночи", старт которому был дан днем ранее в Сестрорецке на пляже Дубки. Более чем 1500 спортсменов и любителей бега приняли участие в марафоне. Они прошли дистанцию в 5, 10 и 21 километров.
На финише каждый получил яркую памятную медаль. Приняли участие в забеге и необычные спортсмены, которые предстали в ночных сорочках, пижамных костюмах, спальных мешках или в спальных колпаках.
Впервые марафон прошел 23 июня 1990 года. В тот день победителем стал опытный ленинградский бегун Леонид Тихонов.
Ранее мы информировали, что в Петербурге забег прошел в парке 300-летия, где любители бега не только проверили свои силы, но и поучаствовали в программе, посвященной экологии.
Фото: Вконтакте / Международный марафон "Белые Ночи"
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