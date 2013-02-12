В Петербурге прошел Балтийский марафон "Белые ночи"

На финише каждый получил яркую памятную медаль.

В воскресенье, 20 июня, В Петербурге завершился массовый Балтийский трейл "Белые ночи", старт которому был дан днем ранее в Сестрорецке на пляже Дубки. Более чем 1500 спортсменов и любителей бега приняли участие в марафоне. Они прошли дистанцию в 5, 10 и 21 километров.

На финише каждый получил яркую памятную медаль. Приняли участие в забеге и необычные спортсмены, которые предстали в ночных сорочках, пижамных костюмах, спальных мешках или в спальных колпаках.

Впервые марафон прошел 23 июня 1990 года. В тот день победителем стал опытный ленинградский бегун Леонид Тихонов.

Ранее мы информировали, что в Петербурге забег прошел в парке 300-летия, где любители бега не только проверили свои силы, но и поучаствовали в программе, посвященной экологии.

Фото: Вконтакте / Международный марафон "Белые Ночи"