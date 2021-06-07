Сбер провел "Зеленый марафон" в парке 300-летия Петербурга

В Петербурге забег и прошел в парке 300-летия, где любители бега не только проверили свои силы, но и поучаствовали в программе, посвященной экологии.

Сбер провел "Зеленый марафон", приуроченный ко Всемирному дню защиты окружающей среды. В Петербурге любители бега собрались в парке 300-летия, чтобы проверить свою подготовку.

В забеге приняли участие 180 городов России – в честь 180-летнего юбилея с момента основания Сбербанка. До старта массового забега в парке высадили кусты сирени: за весь проект планируется посадить 180 тысяч деревьев.

Если вы обратили внимание, здесь разные возрастные группы, начиная от старшего возраста, заканчивая маленькими детьми. Это воспитание нашего поколения в тематике здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде, природе. Мы стремимся к тому, чтобы все в человеке было гармонично. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Марафон прошел по всей стране на пяти дистанциях: детский забег, массовый (4,2 км), спортивный (10 км), полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км). По предварительным подсчетам, в "Зеленом марафоне" приняли участие более 180 тысяч россиян.

Такое вдохновение, меня подбадривал дедуля сзади. Очень сложно, хочется остановится и идти пешком, но из-за дедули я пробежала этот марафон. Я думаю, что сейчас бег войдет в мою жизнь, буду бегать каждые выходные. Александра Грищук, участница "Зеленого марафона"

Буря эмоций, ты бежишь, сам себя поддерживаешь: беги, ты сможешь, справишься. Так как я новенький в своем коллективе, мне было приятно видеть большую часть команды на данном забеге, это немного сплачивает наш коллектив, поэтому я рад, что мой коллектив здесь. Дмитрий Иванов, старший инженер Сберсервиса

Внук подгонял: "Бабуля, держись!" Мы вместе бежали, он бежал один маленький и весь большой марафон. Он вел меня. Татьяна Кокина, Кирилл Журавлев, участники "Зеленого марафона"

Самых быстрых участников марафона организаторы наградили призами и медалями. На "Зеленом марафоне" также впервые в России представили арт-объект, сделанный из мусора.

В этом году марафон стал технологичным: участники могли зарегистрироваться через мобильное приложение. Кроме того, для бегунов подготовили лекции и мастер-классы, интерактивы и развлекательную программу.

Фото и видео: Piter.TV