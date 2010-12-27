В Петербурге пропал заместитель главы Северо-Западной таможни Максим Мамчур

Мужчина не выходит на связь с прошлого четверга.

С прошлого четверга, 14 ноября, руководство Северо-Западного таможенного управления не может дозвониться до замначальника службы контроля после выпуска товаров, полковника Максима Мамчура. Об этом сообщают 47news.

Сегодняшим утром начальник СЗТУ Александр Повод доложил руководству Федеральной таможенной службы о пропаже своего заместителя. По некоторым данным, Мамчур не вышел 14 ноября на работу. В тот и следующий день он не брал трубку и не выходил на связь. В выходные его коллегам также не удалось связаться с Мамчуром, однако получилось дозвониться его отцу, живущим заграницей. Тот сказал, что сын заболел.

Это уже второй случай "исчезновения" таможенника в Петербурге. Несколько дней назад начальник одного из отделов петербургской таможни, Олег Гусев, также не вышел на работу без какого-либо предупреждения. Через некоторое время он позвонил начальству с заявлением о том, что считает себя уволенным. Руководство освободило его пост.

Ранее сотрудников Балтийской таможни задержали за взятки.

Фото: ФТС