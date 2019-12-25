Пайзутдин Алиев находится в хирургической реанимации, и переводить в общее отделение его пока не собираются.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в Петербурге прооперировали дагестанского борца, сломавшего шею на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба в НИИ Джанелидзе.

В настоящее время Алиев находится в хирургической реанимации. Медики пока не торопятся переводить его в общее отделение. Состояние спортсмена оценивается как тяжелое. Также в медучреждении заявили, что борец пришел в себя.

Напоним, что соревнования проходили в воскресенье, 9 февраля. Тренер опроверг информацию о разрыве спинного мозга его подопечного.

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Фото: @minsportrd_ / Instagram