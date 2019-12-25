  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" не получал официальных документов от Кокорина и от "Сочи"
Сегодня, 17:24
119
himif

"Зенит" не получал официальных документов от Кокорина и от "Сочи"

0 0

В "Сочи" же сообщили, что футболист присоединится к ним.

Днем 13 февраля стало известно, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин все же переходит в клуб "Сочи". Информацию распространил владелец клуба Борис Ротенберг.

Сам "Зенит", тем временем, узнал о принятом решении только из СМИ: руководство петербургской команды не получало официальных бумаг ни от Кокорина, ни от "Сочи". Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой пресс-секретарь клуба Антон Макаренко. Однако "Зенит" утром в четверг, по сообщению пресс-службы сине-бело-голубых, Кокорин вылетел с командой на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее Сергей Семак не подтвердил продление контракта с "Зенитом".

Фото: ФК "Зенит"

Теги: александр кокорин, клуб сочи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии