Сергей Семак не подтвердил продление контракта с "Зенитом"

С ним лично этот вопрос ещё не обсуждали.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.

Он отметил, что слышал, как председатель совета директоров высказалась, что его контракт будет продлен. Однако, с тренером этот вопрос ещё не обсуждали. При этом председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина заявила, что клуб доверяет Семаку полностью.

Соглашение между футбольным клубом и действующим тренером истекает летом этого года.

Сергей и Анна Семак скоро станут бабушкой и дедушкой.

Видео: YouTube/ Zenit Football Club