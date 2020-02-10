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Сергей Семак не подтвердил продление контракта с "Зенитом"

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С ним лично этот вопрос ещё не обсуждали.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.

Он отметил, что слышал, как председатель совета директоров высказалась, что его контракт будет продлен. Однако, с тренером этот вопрос ещё не обсуждали. При этом председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина заявила, что клуб доверяет Семаку полностью. 

Соглашение между футбольным клубом и действующим тренером истекает летом этого года.

Сергей и Анна Семак скоро станут бабушкой и дедушкой.

Видео: YouTube/ Zenit Football Club

Теги: зенит, контракт, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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