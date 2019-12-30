Сергей и Анна Семак скоро станут бабушкой и дедушкой

Дочь Майя ждёт девочку. Об этом они узнали на baby shower.

Сергей и Анна Семак в скором времени станут бабушкой и дедушкой. Семья тренера "Зенита" устроила baby shower — вечеринку, где родители, их родственники и друзья узнают пол ребёнка.

Будущие родители – 19-летняя Маяй и 21-летний Евгений Гуревич должны были лопнуть черный шар и узнать пол своего ребёнка. Анна Семак при этом думала, что будет мальчик. На деле оказалось, что скоро в семье появится ещё одна девочка.

Семак и Гуревич встречаются уже около полутора лет. По крайней мере, только осенью 2018 года девушка стала открыто демонстрировать общие фотографии в соцсетях.

Майя – дочь Анны Семак от первого брака с Алексеем Корзиным, сыном бывшего мэра Твери.

Сергей Семак останется главным тренером "Зенита".

Видео: Instagram/ annas_secret_garden