В Петербурге продолжаются страсти по Сёме. Piter.tv посмотрел, что к чему

Эта история продолжается с прошлого года.

Петербурженке все еще не возвращают кота, который оказался в приюте. Местная жительница по имени Татьяна в сентябре 2019 года заявила о пропаже домашнего питомца еще в середине сентября. Кот неожиданно выскочил из переноски в тот момент, когда семья возвращалась с дачного участка.

Хозяева сразу забили тревогу: сначала расклеили объявления, позже опубликовали фотографии своего питомца в социальных сетях, искали упоминания о найдёнышах в группах "Вконтакте". Спустя неделю в паблике "Подслушано. Елизаровская" хозяева увидели видеозапись и фотографии с Сёмой. Их выложили сотрудники местного зоомагазина. Но кота там уже не было – магазин был не вправе держать у себя животное и передал его постоянной клиентке, Александре Осининой, которая занимается передержкой кошек.

Тогда хозяйка Татьяна Недумова связалась с ней и узнала, что "Сёма" в приюте "Преданное сердце".

После звонка директору организации Наталии Авласевич, она узнала о том, что кота так просто не получит: у Сёмы нет чипа и паспорта, кроме того, у него цистит, который сперва надо вылечить. Поэтому необходимо приехать и заполнить анкету. И с этого момента началась не просто путаница – целый детектив.

В социальных сетях о приюте "Преданное сердце" – противоречивые отзывы. Одни его хвалят и ставят в пример другим организациям, другие критикуют. Причём последние всё чаще попадают в "чёрный список" официальной группы приюта. Многих беспокоят и судьбы тех котов, которых из приюта партиями отвозят "на усыновление" в Германию: о новых хозяевах там, за границей, информацию получить не удается, да и чипы животных почему-то тоже не всегда возможно отследить после их прибытия в другую страну.

Были и заявления в полицию, но Сёма не возвращался. В начале октября Татьяна Недумова не выдержала и приехала с участковым в приют. Кота там не было. С тех пор судьба британца Сёмы неизвестна.

История продолжилась в конце января 2020 года. В управлении ветеринарии Санкт-Петербурга прошла встреча активистов. Piter.tv также приехал посмотреть, что происходит. Главной темой обсуждения стала уже знакомая всем петербуржцам история кота Сёмы, судьба которого до сих пор беспокоит его хозяйку.

Но официальный приём не состоялся, хоть активисты и подготовились к нему заранее — позвонили в приемную и спросили о допустимом количестве посетителей (заявление было написано от шести человек). Им ответили, что прийти должен, прежде всего, сам заявитель, но помимо него допускается ещё несколько человек. Но уже на месте выяснилось следующее: на встречу ждут только заявителя (хотя, фактически, ими являются все шестеро). Но так как в день приёма тот "главный" заявитель немного опоздал, то двух экспертов, которые должны были присутствовать на встрече, отпустили по другим делам. Один из них был юристом. Остальных прибывших всё-таки пропустили, но беседа автоматически приобрела неофициальный статус. Начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Александрович Андреев "взял весь удар на себя" и выслушал все вопросы и претензии.

Активисты рассказали, как в "Преданном сердце" отрицают, что Сёма у них, хотя постановление полиции дает основания полагать, что животное было отдано в приют.

Помочь чем-то конкретно Юрий Александрович не мог – данная проблема не в компетенции ветеринарии. Но пообещал, что при возможности постарается посодействовать в сложившейся ситуации.

И пока петербуржцы решают, что делать дальше, к кому обращаться на сей раз, судьба Сёмы всё ещё остаётся загадкой. Но борьба за возвращение кота в "отчий дом", как уверяют активисты, продолжится.

Согласно ст. 230 ГК РФ лицо, которое задержало домашнее животное, обязано вернуть его собственнику. Если собственник или место, где он находится, неизвестны, то не позднее трех дней с момента задержания животного, необходимо заявить о его обнаружении в полицию. И лишь если в течение шести месяцев собственник не объявится, лицо у которого животное находилось на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на него.

Заявления, как мы знаем, в полицию от лица, "задержавшего животное" не поступало. И шести месяцев с момента, как кот потерялся, тоже не прошло. Как и чем кончится это запутанное дело, PiterTV продолжит следить.

Фото: Pixabay

Текст: Рузанна Арушанян