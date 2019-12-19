Названы редкие имена детей, родившихся в Петербурге в июне

Всего было зарегистрировано 4570 актов гражданского состояния о рождении.

В Комитете по делам актов гражданского состояния Петербурга назвали редкие имена, которые давали детям, родившимся в июне. Об этом пишет 78.ru.

Самыми необычными именами для мальчиков стали Антей, Кристьян, Рейв и Юлиан. Девочек называли Лавила, Миропия, Таис и Ладослава.

При этом в числе самых популярных мужских имен оказались Александр, Михаил, Максим и Артём. Девочек чаще всего называли Мария, Анастасия, Алиса и София.

Также в Комитете рассказали, что всего в июне в Петербурге было зарегистрировано 4570 актов гражданского состояния о рождении.

Ранее мы писали, что Александр Дрозденко навестил маму новорожденных тройняшек в Тосно.

Фото: pixabay.com