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Александр Дрозденко навестил маму новорожденных тройняшек в Тосно
Сегодня, 12:06
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Александр Дрозденко навестил маму новорожденных тройняшек в Тосно

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Семье вручили 3 миллиона рублей и детские наборы.

В среду, 8 июля, губернатор Ленинградской области побывал в гостях у многодетной матери Татьяны Фенеберг из Тосно: недавно женщина родила тройню сыновей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отец семейства в данный момент находится у себя на родине – в Германии, и не может присоединиться к встрече в связи с эпидемией. Его сыновья получили имена Марк, Юрий и Николай. Тройняшки  появились на свет 4 мая, а в минувший понедельник состоялась выписка из роддома.

Глава региона вручил счастливой матери сертификат на сумму в 3 миллиона рублей и поздравил с прибавлением. Кроме того, семье достались детские наборы, состоящие из пеленок, одежды, прорезывателя для зубов и светоотражателей на коляску.

Отметим, что специальный набор для младенцев можно получить в Законодательном Собрании Ленобласти или в МФЦ по месту регистрации.

Ранее мы рассказали о том, что депутаты Ленобласти присвоят звания Воинской доблести нескольким поселениям.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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