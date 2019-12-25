Александр Дрозденко навестил маму новорожденных тройняшек в Тосно

Семье вручили 3 миллиона рублей и детские наборы.

В среду, 8 июля, губернатор Ленинградской области побывал в гостях у многодетной матери Татьяны Фенеберг из Тосно: недавно женщина родила тройню сыновей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



Отец семейства в данный момент находится у себя на родине – в Германии, и не может присоединиться к встрече в связи с эпидемией. Его сыновья получили имена Марк, Юрий и Николай. Тройняшки появились на свет 4 мая, а в минувший понедельник состоялась выписка из роддома.



Глава региона вручил счастливой матери сертификат на сумму в 3 миллиона рублей и поздравил с прибавлением. Кроме того, семье достались детские наборы, состоящие из пеленок, одежды, прорезывателя для зубов и светоотражателей на коляску.



Отметим, что специальный набор для младенцев можно получить в Законодательном Собрании Ленобласти или в МФЦ по месту регистрации.



Ранее мы рассказали о том, что депутаты Ленобласти присвоят звания Воинской доблести нескольким поселениям.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области