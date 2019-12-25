Депутаты Ленобласти присвоят звания Воинской доблести нескольким поселениям

Почетный статус могут получить три населенных пункта.

В среду, 8 июля, в ходе заседания Законодательного Собрания Ленинградской области прошла дискуссия о присвоении нескольким территориям звания Воинской доблести. В список вошли Кириши и деревня Гостилицы. Об этом сообщила пресс-служба областного ЗАКСа.

Народные избранники проголосуют за присвоение почетного статуса посёлку Красный Бор Тосненского района.

На повестке рассмотрения депутатов также стоит рассмотрения проекта закона "О музеях и музейном деле" и продумают новые меры финансовый поддержки граждан в период эпидемии. Наконец, слугам народа будут вручены Почетные знаки ЗакСобрания.

Ранее мы рассказали о том, что депутаты ЗакСа Петербурга поддержали законопроект о закрытии "наливаек".

Фото: Пресс-служба ЗАКСа Ленинградской области