В Москве назвали самые необычные имена новорожденных
Сегодня, 15:17
Самыми популярными именами для детей стали Михаил и Анна.

Зместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала самые необычные имена для мальчиков и девочек, родившихся в столице. Ее слова приводит "РИА Новости".

Ракова отметила, что среди мальчиков популярным именем останется Михаил. Вторым по популярности идет Александр. Тройку самых популярных имен для мальчиков занимает Лев. В ситуации с девочками, по словам заммэра, чаще всего используют имя Анна. Далее идут Мария и София.

Также Рыкова добавила, что некоторым младенцам дают очень интересные имена. Для мальчиков самыми необычными именами стали Дон и Горыня. Среди девочек были те, кого родители назвали Флорой и Историей.

Ранее мы сообщали, что детский городской сурдологический центр вскоре откроется в Петербурге после ремонта.

Фото: Piter.tv

