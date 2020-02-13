Кокорин согласился перейти в "Сочи"

Ротенберг провел переговоры с футболистом.

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что Арлександр Кокорин весенню часть РПЛ проведет в команде "Сочи. Об этом сообщило РИА Новости.

Еще 21 января команда "Сочи" на своем официальном сайте объявила о договоренности по аренде Кокорина. Позже форвард с капитанской повязкой вышел в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом". Супруга футболиста Дарья Валитова рассказала, что футболист часть сезона проведет в "Зенит-2".

Ротенберг рассказал, что провел переговоры с Кокориным и теперь весеннюю часть он проведет в "Сочи".

Нападающий "Зенита" Кокорин рассказал о своем будущем.

Видео: YouTube/ Zenit Football Club