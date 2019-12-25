Нападающий "Зенита" Кокорин рассказал о своем будущем

Футболиста спросили о дальнейших планах.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился мыслью о своем будущем на футбольном поприще. Слова игрока передает ресурс Bobsoccer.

Кокорин, отказавшийся от перехода в клуб "Сочи", был перенаправлен в резервную команду "Зенита". Скандал обострился, когда стало понятно, что руководство решило вопрос без участия нападающего. Футболист признавался, что на петербургский клуб у него были свои планы. На данный момент игроком заинтересовались клубы "Балтика" и "Рубин", но в СМИ отмечают, что сине-бело-голубые готовы отправить Кокорина лишь в "Сочи".

На вопрос о своем будущем нападающий кратко ответил, что все зависит только от него.

Ранее мы рассказывали, как Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи".

Фото: ФК "Зенит"