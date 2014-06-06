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В Петербурге прокуратура нашла травмоопасные для детей площадки
Сегодня, 15:19
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alexandra08
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В Петербурге прокуратура нашла травмоопасные для детей площадки

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Ведомство обратило внимание на состояние детских площадок, находящихся на балансе учреждений физической культуры и спорта.

В Петербурге прокуратура нашла травмоопасные детские площадки, сообщает 10 сентября издание "Невские новости".

Ведомство обратило внимание на состояние детских площадок, находящихся на балансе учреждений физической культуры и спорта. Например, на улице Сантьяго-де-Куба была выявлены нарушения в уходе за спортплощадкой.  ГБУ "Центр спорта Выборгского района" не наблюдал за покрытием спортивных тренажеров.  Кроме того, спортивная площадка была расположена посередине газона, что приводило также к уничтожению травяного покрытия. Похожие нарушения выявили  при проверке спортивных площадок, находящихся на обслуживании ГБУ ДЮСШ "Выборжанин" в Выборгском  районе Петербурга.

На адрес руководителей спортивных центров уже отправлены постановления об устранении нарушений. Прокуратура Выборгского района будет следить за их дейтсвиями.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Красногвардейском районе на пятилетнего ребёнка упали хоккейные ворота.

Фото: pixabay.com

Теги: выборжец , детские площадки , дюсш , спортивные площадки
Категории: Новости СПб Лента новостей

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