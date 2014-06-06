В Петербурге прокуратура нашла травмоопасные для детей площадки

Ведомство обратило внимание на состояние детских площадок, находящихся на балансе учреждений физической культуры и спорта.

В Петербурге прокуратура нашла травмоопасные детские площадки, сообщает 10 сентября издание "Невские новости".

Ведомство обратило внимание на состояние детских площадок, находящихся на балансе учреждений физической культуры и спорта. Например, на улице Сантьяго-де-Куба была выявлены нарушения в уходе за спортплощадкой. ГБУ "Центр спорта Выборгского района" не наблюдал за покрытием спортивных тренажеров. Кроме того, спортивная площадка была расположена посередине газона, что приводило также к уничтожению травяного покрытия. Похожие нарушения выявили при проверке спортивных площадок, находящихся на обслуживании ГБУ ДЮСШ "Выборжанин" в Выборгском районе Петербурга.

На адрес руководителей спортивных центров уже отправлены постановления об устранении нарушений. Прокуратура Выборгского района будет следить за их дейтсвиями.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Красногвардейском районе на пятилетнего ребёнка упали хоккейные ворота.

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