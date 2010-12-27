В Красногвардейском районе на пятилетнего ребёнка упали хоккейные ворота

Прокуратура уже нашла ответственных за это происшествие.

В Красногвардейском районе на пятилетнего мальчика упали хоккейные ворота. Об этом Piter.TV сообщили в городской прокуратуре. Прокуратура района уже нашла ответственных за это происшествие.

В конце августа на пятилетнего мальчика, игравшего на спортивной площадке на проспекте Металлистов, упали хоккейные ворота. Прокуратура провела проверку и выявила, что ворота были плохо закреплены, что и стало причиной случившегося. Было установлено, что площадку использует ГБОУ ДОД "Центр Физкультура и Здоровье".

Ворота были не закреплены, не соответствовали требованиям ГОСТа, отсутствовали противоопрокидывающие устройства. При этом вход на спортивную площадку не был оборудован запорным устройством, ограждение имело многочисленные повреждения. Прокуратура Красногвардейского района.

Ведомство потребовало от администрации Красногвардейского района устранить нарушения, также прокуратура намерена привлечь центр дополнительного образования к ответственности.

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Фото: pixabay.com