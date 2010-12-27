В Шушарах ночью сгорел экскаватор

В экскаваторе марки New Holland выгорели отсек двигателя и кабина.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга ночью произошло ЧП: вспыхнул и сгорел экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС.

Дежурный МЧС получил сообщение о возгорании в Шушарах на Автозаводском проезде в 3:00 утра. На место оперативно прибыли два пожарных расчета (10 человек). Пожар тушили почти полтора часа, огонь был полностью ликвидирован в 4:23.

В экскаваторе марки New Holland выгорели отсек двигателя и кабина. Сведения о пострадавших не поступали. Пресс-служба МЧС

Ранее полиция задержала возможного поджигателя машин на Пискаревском.

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