В Шушарах ночью сгорел экскаватор

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга ночью произошло ЧП: вспыхнул и сгорел экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС.
Дежурный МЧС получил сообщение о возгорании в Шушарах на Автозаводском проезде в 3:00 утра. На место оперативно прибыли два пожарных расчета (10 человек). Пожар тушили почти полтора часа, огонь был полностью ликвидирован в 4:23.
В экскаваторе марки New Holland выгорели отсек двигателя и кабина. Сведения о пострадавших не поступали.
Пресс-служба МЧС
Ранее полиция задержала возможного поджигателя машин на Пискаревском.
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