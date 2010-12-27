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Полиция задержала возможного поджигателя машин на Пискаревском
Сегодня, 8:30
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lesjasap
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Полиция задержала возможного поджигателя машин на Пискаревском

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У преступника изъяли пять спичек и ткань со следами горения.

В Петербурге в субботу правоохранительные органы задержали предполагаемого поджигателя автомобилей. С собой у подозреваемого обнаружили спички и сгоревшую ткань. Мужчину задержали около  37 дома по Пискаревском упроспекту около половины двенадцатого ночи.

Полиция считает, что местный житель совершил поджог двух машин отечественного автопрома - ВАЗа 21043 м ВАЗа 21101. У первого транспортного средства выгорел салон, у второго - покрытия в районе бензобака. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники МВД. Причастность петербуржца к данному инциденту проверяют.

Фото: Pixabay.com

 

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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