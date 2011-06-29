У закладчика с проспекта Металлистов изъяли партию эфедрона и мефедрона

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В квартире у мужчины обнаружили и изъяли партию эфедрона и мефедрона. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При обследовании жилища 36-летнего горожанина на проспекте Металлистов нашли полимерный контейнер, в котором находилось 489,5 граммов эфедрона, пластиковую банку с мефедроном массой 102 грамма, три полимерных пакета, две стеклянные банки и коробку с 52 таблетками голубого цвета. Там же были электронные весы и упаковочный материал.

Предварительно, преступник работал на теневой интернет-магазин закладчиком. Все обстоятельства выясняются.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти