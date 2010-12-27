  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в цехе 15 марта хлеб упаковывали датой 18 марта
Сегодня, 12:01
158
nastya960

В Петербурге в цехе 15 марта хлеб упаковывали датой 18 марта

0 0

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес генерального директора.

Роспотребнадзор и прокуратура Кировского района  провела проверку соблюдения закона в деятельности ЗАО "КАС-КАД ПЛЮС" на улице Морской Пехоты. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

В ходе проверки удалось выяснить, что в цехе фасовки 15 марта 2019 года проводилась упаковка продукции с маркировкой "18 марта 2019 года".

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес генерального директора. Должностные лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в "Пятерочке" нашли выпечку из будущего.
Фото: pixabay

Местоположение на карте:

Теги: прокуратура, фасовка продукции, хлеб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий