В Петербурге в цехе 15 марта хлеб упаковывали датой 18 марта

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес генерального директора.

Роспотребнадзор и прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения закона в деятельности ЗАО "КАС-КАД ПЛЮС" на улице Морской Пехоты. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

В ходе проверки удалось выяснить, что в цехе фасовки 15 марта 2019 года проводилась упаковка продукции с маркировкой "18 марта 2019 года".

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес генерального директора. Должностные лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

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