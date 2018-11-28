В "Пятерочке" нашли выпечку из будущего

Мнения пользователей социальных сетей разделились.

В продуктовом магазине крупной сети "Пятерочка" петербуржец наткнулся на продукты с неправильным сроком годности. Как выяснилось, в отделе выпечки есть булочки, которые, согласно упаковке, прибыли из будущего.

Фотографию бриута с ветчиной и сыром очевидец сделал днем 5 марта в "Пятерочке" на Белоостровской. На этикетке мучного изделия мужчину смутила дата изготовления – 6 марта. По логике булочка еще должна была быть мукой, но по странному стечению обстоятельств оказалось в руке у покупателя.

Мнения пользователей социальных сетей разделились. Большинство оскорбило такое отношение крупного супермаркета к своим покупателям. Однако некоторые обратили внимание на то, что срок изготовления и срок годности бриута совпадают. По их мнению, произошло недоразумение.

Фото: Pikabu