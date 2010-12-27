В Красногвардейском районе от работы отстранен председатель ТСЖ за нарушения

В Красногвардейском районе Петербурга председателя ТСЖ отстранили от работы после результатов проверки деятельности организации. В течение десяти месяцев чиновник не сможет управлять подведомственной компанией. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города.
Специалисты считают, что руководитель ТСЖ не принимал мер по снижению задолженности за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими предприятиями. Также ответственное лицо сидел на двух стульях: он одновременно занимал должности председателя ТСЖ и управляющего многоквартирным домом. Прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений, которое петербуржец проигнорировал. В связи с этим надзорное ведомство возбудило административное дело.
Напомним, что поезда в Петербург задержались из-за поломки состава под Новгородом.
Фото: Piter.tv
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