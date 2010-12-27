Поезда в Петербург задержались из-за поломки состава под Великим Новгородом

Что именно произошло - не разглашается.

Утром 15 февраля на железнодорожном перегоне "Гряды-Чудово" произошла техническая поломка. О происшествии рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. По сведениям специалистов, дефект был замечен около пяти часов утра. В результате инцидента несколько составов не смогли попасть вовремя в Петербург. Известно, что пассажиры следовали в Северную столицу из Москвы и Смоленска.

Отметим, что задержки произошли также по маршруту, который соединяет Великий и Нижний Новгород. некоторые составы опоздали на полчаса, а других пришлось дожидаться 2,5 часа.

Напомним, что у петербуржцев появится новая возможность влиять на распределение бюджета в городе.

Фото: Piter.tv