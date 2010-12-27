У петербуржцев появится новая возможность влиять на распределение бюджета в городе

Начальным этапом стал проект "Твой бюджет". Сейчас планируется создать комиссию по рассмотрению предложений местных жителей.

В Смольном собираются утвердить порядок проведения конкурсного отбора для гражданских инициатив по распределению бюджетных средств Петербурга. Для оценки предложения местного населения будет собрана специальная комиссия. В ее составе планируется не меньше трети от общего количества - депутаты. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Северной столицы.

Петербуржцы смогут влиять на разрабатываемые проекты после того, как данный законопроект одобрят парламентарии ЗакСа. Заранее предложение нашло одобрение в Комитете по законодательству. Отметим, что автором выступает депутат Денис Четырбок.

Таким образом власть города надеется привлечь активистов к составлению бюджетного распределения, что поможет избавиться от многих проблем.

Напомним, что прокуратура требует лишить 8 психически нездоровых петербуржцев водительских прав.

Фото: Piter.tv