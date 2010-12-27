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Прокуратура требует лишить 8 психически нездоровых петербуржцев водительских прав
Сегодня, 11:52
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lesjasap

Прокуратура требует лишить 8 психически нездоровых петербуржцев водительских прав

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Суд рассмотрит исковое заявление надзорной организации.

В Петродворцовом районе Петербурга прокуратуры пытается лишить местных жителей водительских прав ради безопасности остальных участников движения. По данным надзорного ведомства, восемь человек могут представлять угрозу на дороге из-за "абонемента " в психдиспансере. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Прокуратура направила иски в районный суд с просьбой прекратить действие прав на управление транспортными средствами данных петербуржцев.

Напомним, что нашлись подозреваемые в краже лифтового оборудования из парадной на Искровском.

Фото: Piter.tv

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Теги: водительские права, лишение прав, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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