Прокуратура требует лишить 8 психически нездоровых петербуржцев водительских прав

Суд рассмотрит исковое заявление надзорной организации.

В Петродворцовом районе Петербурга прокуратуры пытается лишить местных жителей водительских прав ради безопасности остальных участников движения. По данным надзорного ведомства, восемь человек могут представлять угрозу на дороге из-за "абонемента " в психдиспансере. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Прокуратура направила иски в районный суд с просьбой прекратить действие прав на управление транспортными средствами данных петербуржцев.

Напомним, что нашлись подозреваемые в краже лифтового оборудования из парадной на Искровском.

Фото: Piter.tv