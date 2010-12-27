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Нашлись подозреваемые в краже лифтового оборудования из парадной на Искровском
Сегодня, 6:54
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lesjasap

Нашлись подозреваемые в краже лифтового оборудования из парадной на Искровском

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Местные жители забрали детали по предварительному сговору.

Правоохранительные органы задержали петербуржцев, которых подозревают в краже лифтового оборудования в Невском районе города. Следствие полагает, что своими действиями злоумышленники нанесли вред "Щербинскому лифтостроительному заводу", который занимался установкой лифтовых систем в жилом доме по Искровскому проспекту, 2.

Ворам удалось украсть оборудование на сто тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. Инцидент произошел в июле 2018 года. Из третьей парадной пропали восемь балок для шахты и десять комплектов кронтшейнов.

В отношении двоих фигурантов возбуждено уголовное дело. На данный момент оба молодых человека признали вину.

Фото: Pixabay.com

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Теги: искровский проспект, кража, кража лифтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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