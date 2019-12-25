В 2021 году Петербурге пройдут основные торжества в честь 800-летия Александра Невского

Над подготовкой торжеств уже работают митрополия, правительство города, бизнес и общественные организации.

В 2021 году по всей России пройдут торжества в честь 800-летия Александра Невского, Петербург же примет их основную часть. Об этом заявил губернатор Александр Беглов 21 октября, передает пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, над подготовкой торжеств работают совместно правительство города, митрополия, бизнес и общественные организации. Среди идей прозвучало предложение провести световое шоу, посвященное святому благоверному князю и его эпохе, а также фотовыставку "Во имя Святого Князя". Ее митрополит Тихон Шевкунов предложил организовать и в других регионах страны в исторических комплексах "Россия – моя история".

Отмечается, что городской план торжеств синхронизируют с планом Ленобласти, чтобы празднование получило больший масштаб.

Ранее мы писали, что россияне собираются отмечать Новый год в Петербурге, Сочи и Калининграде.

Фото: пресс-служба Смольного