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В Петербурге организуют курсы патриотизма для молодежи, которые участвуют в протестных митингах

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В Петербурге научат воспитывать патриотизм.

В Санкт-Петербурге в период с 9 октября по 17 ноября будут проходить курсы повышения квалификации "Воспитание патриотизма". Об этом рассказали в пресс-службе комитета по молодежной политике.

На курсах расскажут, как воспитать в человеке патриотизм, а также методы, с помощью которых удастся заинтересовать молодое поколение, которое вовлечено в протестную активность. Посетителями курсов станут специалисты из учреждений по делам молодежи и активисты общественных организаций. 

Напомним, ранее мы сообщали о митинге сторонников Навального в Петербурге: тысяча человек и минимум полиции

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Теги: митинг , новости петербург , новости спб , петербург , протест
Категории: Новости СПб Лента новостей

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