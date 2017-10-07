Митинг сторонников Навального в Петербурге: тысяча человек и минимум полиции

Несогласованная с городскими властями акция проходит на Марсовом поле.

В Санкт-Петербурге проходит протестная акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Она началась в 19:00 на Марсовом поле.

Митинг не был согласован с властями Петербурга. По предварительным оценкам, на Марсовом поле собралось около тысячи человек.

Корреспондент Piter.TV заметил в толпе человека в костюме президента России Владимира Путина, который сегодня отмечает свое 65-летие. Он вместе с частью других людей поздравляет его с юбилеем.

На Марсовом поле участникам акции раздают наклейки в поддержку Навального, а также бесплатные билеты на фильм "Крым". Их дают люди, которые говорят участникам акции о том, что митинг не был согласован. Посмотреть киноленту зовут в кинотеатр "Родина".

В настоящее время полиции значительно меньше, чем было на прошлом митинге, который проходил в июне 2017 года. Автозаков сейчас на Марсовом поле нет.

Вскоре после начала акции сторонники Навального отправились в сторону Инженерного замка. Примерно в это же время стало известно, что ближайшую к месту проведения митинга станцию метро "Гостиный двор" закрыли на проверку. Ее открыли через несколько минут.

Ранее мы писали, что в Петербурге сегодня задержали двух сотрудников штаба Навального. В сам город не пустили координатора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Он ехал в Петербург из поселка Коробицыно, но по дороге его остановили сотрудники ДТП, Пивоварова отправили в Сосново на освидетельствование.

Видео: Ася Романенкова / Piter.TV