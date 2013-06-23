В Петербурге пройдет турнир по дворовому футболу на Кубок Губернатора

В пятницу в России отмечают Всероссийский День дворового спорта.

В субботу, 21 августа, в 11 часов утра на внутридворовых спортивных площадках в Петербурге дадут старт турнира по дворовому футболу на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга, приуроченного ко Дню дворового спорта, который отмечается сегодня, 20 августа. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

Дворовый спорт как социальное явление – это особый вид физкультурного движения, который объединяет граждан по месту жительства, создает условия для формирования здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом. отметили в Смольном

Команды районов сразятся на внутридворовых футбольных полях на Лужской улице, улице Кораблестроителей и Красносельском шоссе. Акция проходит под девизом "От победы во дворе – к победе в жизни!".

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе становится больше площадок для занятий спортом.

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