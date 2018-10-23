В Петербурге пройдет реставрация фасадов дворца Воронцова в Новознаменке

В Санкт-Петербурге пройдет реставрация фасадов Дворца Воронцова – главного здания усадьбы Новознаменка. Соответствующую закупку разместило СПБКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".
По ее итогам предполагается найти исполнителя работ со зданием, являющимся памятником федерального значения.
На проект выделяется почти 40 млн рублей из бюджета Петербурга. Работы, как планируется, будут завершены в ноябре следующего года. Реставраторам предстоит заняться кирпичной кладкой, архитектурно-лепным декором, деревянными рамами окон здания, его отделкой.
Дворец был возведен архитектором Джузеппе Трезини в 18-м веке для вице-канцлера Михаила Воронцова – государственного деятеля времен Елизаветы. В 1892 году Новознаменка была передана Петербурга для устройства Городской больницы-колонии для душевнобольных. Находится дворец на улице с красноречивым названием советских времен – улице Чекистов. А номер дома – 13-й.
Как сообщало ранее Piter.tv, определен разработчик проекта реставрации особняка Хрусталева на Большом Сампсониевском проспекте.
Фото: citywalls.ru
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