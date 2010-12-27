В Петербурге Фонд капремонта отреставрирует 71 здание культурного наследия

Работы на данных объектах включены в краткосрочный план 2018 года

В краткосрочный план Фонда капремонта были включены 71 здание культурного наследия, фасад которых будет отремонтирован. Всего в плане фонда 394 вида работ на объектах культурного наследия по 13 наименовнаиям (устранение аварийности строительных конструкций, ремонт лифтов, крыш, подвалов, фасадов, фундаментов, инженерных сетей и др.).

Наибольший объем работ ведется по направлению ремонта инженерных сетей - водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и холодное водоснабжение. На момент 22 октября 2018 года общее выполнение по всем видам работ составляет 93%.

В текущем строительном сезоне подрядные организации получили в обработку 71 здание, из которых 5 адресов уже полностью завершены, а другие близки к окончанию работ. Большинство из них ограничены в сроках до конца ноября 2018 года. По заказу Фонда капитального ремонта были выполнены работы по следующим адресам: Малая Морская, д. 6, Невский пр., д. 6, Невский пр., д. 64/78, ул. Новгородская, д. 5, Дмитровский пер., д. 7, ул. Восстания, д. 17.

В соответствии с подписанным соглашением между фондом и подрядчиками, последние должны выполнить гарантийный ремонт в течение 5 лет.