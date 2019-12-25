Определен разработчик проекта реставрации особняка Хрусталева на Большом Сампсониевском проспекте

Работы выполнит петербургская компания "ТВК-инжиниринг".

Определен разработчик комплекта документации для планируемой реставрации и приспособления для современного использования особняка Хрусталева на Большом Сампсониевском проспекте (д. 99).

Победителем конкурса закупки, размещенной администрацией Выборгского района, стало ООО "ТВК-Инжиниринг" (Санкт-Петербург). Эта компания предложила реализовать проект за 8,49 млн рублей. В заявке, получившей второе место, - ее представило ООО "Мастер Руф" (Петербург), - была указана сумма 9,2 млн рублей.

В сложившейся ситуации комиссия признала победителем "ТВК-Инжиниринг".

Отметим: максимальная цена закупки составляла около 12 млн рублей (источник средств - бюджет Петербурга). Непосредственный заказчик работ - СПб ГБУ "Подростково-молодежный центр "МИР".

Адрес победившей в тендере компании совпадает с адресом строительной группы компаний "ТВК", присутствующей на рынке 12 лет, специализирующейся на реставрации и развивающей проектное направление.

Дом Хрусталева является объектом культурного наследия. Год постройки этого симпатичного отдельно стоящего здания, что, в принципе, не очень типично для архитектуры Петербурга тех времен, точно неизвестен. В документации закупки фигурирует 1905 год, в других источниках – 1907.

Как сообщало ранее Pitertv, реставрацию 13 объектов Александро-Невской лавры завершат до ноября 2021 года.

Фото: citywalls.ru