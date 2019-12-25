В Петербурге будет разработана документация для реставрации особняка Хрусталева

На это выделено около 12 млн рублей.

В Петербурге будет разработана документация для предстоящих работ по сохранению особняка Хрусталева на Большом Сампсониевском проспекте (д. 99). Соответствующую закупку разместила администрация Выборгского района.

На это выделяется около 12 млн рублей из бюджета города, непосредственным заказчиком работ является СПб ГБУ "Подростково-молодежный центр "МИР".

Специалистам предстоит разработать проектную и рабочую документацию для планируемой реставрации, приспособления для современного использования этого построенного в начале 20-го века двухэтажного здания, являющегося объектом культурного наследия.

На все это отводится немногим менее года – 324 дня.

Год постройки этого симпатичного отдельно стоящего здания, что, в принципе, не очень типично для архитектуры Петербурга тех времен, точно неизвестен. В документации закупки фигурирует 1905 год, в других источниках – 1907.

Заявки от компаний, желающих разработать пакет документов, принимаются до 7 декабря.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти проведут историко-культурную экспертизу комплекса Транзундского редута.

Фото: citywalls.ru