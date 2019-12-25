В Петербурге состоится пятый музыкальный фестиваль Summer Music Park

Фестиваль пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Петербург в пятый раз примет музыкальный фестиваль на открытом воздухе Summer Music Park. Так, гости и жители Петербурга с 16 по 18 июля услышат классических произведений великих композиторов, джаз, рок и многое другое, передает издание "АиФ-Петербург".

Организаторы Антон Гаккель и Дмитрий Ганенко составили программу на любой вкус. К участию в фестивале приглашены ведущие музыканты города, в том числе солисты Мариинского и Михайловского театров, артисты Санкт-Петербургской Филармонии.

В первый день фестиваля гостям предлагают послушать классическую музыку в Ботаническом саду, во второй день желающие услышат джаз, в последний день, 18 июля, прозвучит знаменитая музыка Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя. Мировые рок-хиты можно послушать 17 и 18 июля.

Гостям напоминают о необходимости социальной дистанции и ношении масок.

Ранее мы писали, что фестиваль электронной музыки и современных искусств "Gamma Festival" перенесли на сентябрь.

Фото: ganenko_official / Instagram