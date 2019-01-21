В Петербурге состоится премьера спортивной драмы "Стрельцов"

В прокат кинофильм выйдет в этот четверг.

Кинотеатры сети "Формула Кино" приглашают петербуржцев и гостей города на премьерный показ спортивной драмы "Стрельцов". Билеты на вечер 25 сентября доступны на сайте Объединенной сети кинотеатров.

Фильм рассказывает историю восходящей звезды советского футбола и кумира миллионов Эдуарда Стрельцова. Однако за два дня до решающего матча происходит катастрофа: нога сломана, а карьера, кажется, навсегда окончена. Однако народный любимец сделает все возможное и невозможное, чтобы вернуться на поле.

С точки зрения биографии мы постарались максимально включить все, что возможно и что органично ложилось в нашу драматургическую линию. И главное все же, что никто не сможет нас обвинить, что мы наврали, рассказывая про все те невзгоды, что ему пришлось пережить, ведь никто до сих пор не знает правды. Для нас важным было отразить наше видение, что Стрельцов ни в чем не был виноват. В финале мы показали то, чего реальный Стрельцов заслуживал, но, к сожалению, так и не получил. Пусть хотя бы в кино он добивается того, чего был достоин. отметил режиссер фильма Илья Учитель.

Режиссер надеется, что "зрители вдохновятся фигурой Стрельцова, его личностью, которую мы очень старались подать в фильме правдиво".

Ранее мы писали, что возобновились съемки третьей части фильма "Фантастические твари".

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