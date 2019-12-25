В Петербурге пройдет межрегиональный молодежный форум "Выше Крыши"

На форуме выступят блогеры-миллионники, диджеи, выступления представителей Сколково, Роскосмос, Газпром, пройдут модные показы.

В Петербургском event-комплексе Loft hall с 3 по 5 сентября пройдет межрегиональный молодежный форум "Выше Крыши", организатором которого выступает комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, а партнером является Федеральное агентство по делам молодежи.

Цель форума – формирование у молодежи интереса к инновационной и исследовательской деятельности, раскрытие творческого потенциала, развитие креативных способностей и профильных компетенций. Каждый спикер форума является практикующий эксперт своей сферы, способный передать личный наработанный опыт и рассказать о реалиях профессии.

Участников погрузят в цифровое искусство, it-направления и beauty-индустрию, а результатом совместного сотрудничества со спикерами станут конкретные творческие произведения и решения: для молодых ребят подготовили практическую работу конкретные творческие произведения и решения.

Чтобы принять участие в форуме нужно соответствовать по возрасту (от 18 до 35 лет) и зарегистрироваться по ссылке.

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Фото: pexels