В Петербурге пройдет концерт к 50-летию со дня смерти Шостаковича

Оркестр исполнит легендарную Седьмую ("Ленинградскую") симфонию.

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится особый концерт, посвященный 50-летию со дня смерти великого композитора. Заслуженный коллектив России под управлением народного артиста РФ Николая Алексеева прервал летний отпуск, чтобы исполнить легендарную Седьмую ("Ленинградскую") симфонию.

Дата концерта выбрана не случайно — именно 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде состоялась историческая премьера этого произведения, ставшая символом сопротивления фашизму. Эта симфония, предрекавшая победу над врагом, утвердила за Шостаковичем репутацию признанного классика, — отметили в пресс-службе филармонии.

Оркестр филармонии имеет особую связь с наследием Шостаковича — именно этот коллектив под управлением Евгения Мравинского осуществил мировые премьеры большинства его симфонических сочинений. В июле 1942 года композитор специально прилетал в Новосибирск, где находился в эвакуации оркестр, чтобы присутствовать на первом исполнении Седьмой симфонии.

