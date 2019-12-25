В Петербурге можно будет бесплатно послушать Ленинградскую симфонию

Концерт на стрелке Васильевского острова посветят 80-й годовщине первого исполнения композиции Дмитрия Шостаковича.

В четверг, 9 августа, на стрелке Васильевского острова в Петербурге пройдёт бесплатный концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы". Как сообщила пресс-служба Смольного, мероприятие посвятят 80-й годовщине первого исполнения композиции Дмитрия Шостаковича.

Мероприятие стартует в 21:30. Музыканты исполнят симфонию в составе оркестра под управлением Юрия Башмета. Ведущими выбраны Андрей Малахов и Дарья Златопольская.Кроме того, в концерте примут участие Константин Хабенский, Алексей Гуськов, Светлана Крючкова, Андрей Кончаловский и другие артисты. В качестве почётных гостей приглашены труженики тыла, ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда.

Впервые симфония была сыграна в 1942-ом году. Произведение композитора стало символом мужества ленинградцев, оказавшихся в кольце блокады.

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Фото: Piter.TV