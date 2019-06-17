В Гатчине представили спектакль "Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии"

В основе постановки четыре оперы, которые созданы по пьесам Пушкина.

В Приоратском парке Гатчины 6 июня состоялось открытие Пушкинского праздника. Симфонический оркестр Ленобласти под управлением Михаила Голикова и Филармония для детей и молодежи представили зрителям музыкальный спектакль "Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии".

В основе постановки четыре оперы, которые созданы по пьесам Пушкина: "Скупой рыцарь" С. В. Рахманинова, "Каменный гость" А. С. Даргомыжского, "Моцарт и Сальери" Н. А. Римского-Корсакова, "Пир во время чумы" Ц. А. Кюи. На сцене были пять исполнителей, однако ролей вдвое больше.

Перед вами не просто спектакль – это исследование, попытка заглянуть в суть человеческой души, не отворачиваясь от трудных вопросов. Михаил Голиков, художественный руководитель спектакля

По словам режиссера Александры Победоносцевой, цель спектакля – не дать готовый ответ, а создать пространство для размышлений. Постановка о внутренней борьбе, выборе, вине, покаянии и праве судить.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия