В Петербурге пройдёт премьера балета "7-ФОНИЯ" к 80-летию со Дня прорыва блокады

Постановку с участием народных и заслуженных артистов РФ можно будет увидеть в Атриуме Главного штаба.

23 января в Атриуме Главного штаба состоится премьера балета "7-ФОНИЯ" на музыку Седьмой Ленинградской симфонии композитора Дмитрия Шостаковича. Мероприятие начнётся в 19:00 и будет приурочено к 80-летию со Дня прорыва блокады. Об этом пишет "Петербургский Дневник".

Музыкльное произведение неразрывно связано с историей осаждённого города. Исполнение симфонии в Ленинграде считается уникальным культурным явлением и неким символом борьбы горожан за мирную жизнь. В новой яркой постановке будут сохранены главные темы музыки, связанные с любовью, ужасами войны, силой духа и славой великой Победы.

В балете будут участвовать народные и заслуженные артисты РФ, а также лауреаты и дипломанты международных конкурсов, звезды мирового балета Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Александра Иосифиди. Музыку исполнит Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова во главе с худруком и дирижёром, заслуженным артистом РФ Алексеем Васильевым.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский "Манеж" ищет подрядчика для подготовки выставки о русском балете.

Фото: Предоставлено организаторами мероприятия