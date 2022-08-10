В Петербурге прошло световое и пиротехническое шоу вечером 9 августа

Вечером 9 августа акваторию Невы около Петропавловской крепости осветили фейерверки и световое шоу. Так завершился концерт "Ленинградская симфония на берегах Невы".
Мероприятие было посвящено 80-летию со дня первого исполнения "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шестоковича, то есть 9 августа 1942 года. Произведение стало символом мужества.
В концерте приняли участие Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Андрей Кончаловский, а также оркестр под управлением Юрия Башмета. Концерт вели Андрей Малахов и Дарья Златопольская.
Кроме того, вчера прошла всероссийская патриотическая акция "Лучи Победы".
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Видео: комитет по культуре Петербурга
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